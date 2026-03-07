LA Italia Festival 2026 al via dall’8 marzo da 1900 Novecento a Buen camino una settimana di cinema italiano anteprime e star al TCL Chinese Theatres

L’Italia Festival 2026 inizia l’8 marzo al TCL Chinese Theatres con una settimana dedicata al cinema italiano, che si concluderà il 14 marzo. Durante l’evento sono previste anteprime di film e serie, omaggi a Bertolucci e Magnani, e la presenza di ospiti internazionali. La rassegna comprende proiezioni di opere come

Il grande cinema italiano torna protagonista a Hollywood con LA, Italia Festival 2026, in programma dall’8 al 14 marzo al TCL Chinese Theatres con una settimana di anteprime, riconoscimenti e incontri con i protagonisti dell’industria culturale tricolore e internazionale, alla vigilia della notte degli Oscar. La manifestazione, promossa dall’Istituto Capri nel mondo, con il sostegno del Ministero della Cultura e il patrocinio del MAECI e del MIMIT, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, KPMG e Rainbow e con la partecipazione di ICE - Italian Trade Agency, Consolato Generale e Istituto Italiano di Cultura, si aprirà domenica 8 marzo con la proiezione speciale di “1900 (Novecento)” di Bernardo Bertolucci nel 50° anniversario del capolavoro, nell’ambito della sezione “Honoring the Italian Masters”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

LA Italia fest, omaggio ad Armani e ValentinoIl tributo ai leggendari stilisti Giorgio Armani e Valentino Garavani sarà tra le iniziative speciali del Los Angeles Italia Festival 2026: il 13 marzo, all'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles ... ansa.it

