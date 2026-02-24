Napoli Anguissa rassicura Conte sulle sue condizioni di salute | arriva la convocazione contro il Verona?

Zambo Anguissa ha chiarito a Conte le sue condizioni di salute dopo un lungo stop di oltre tre mesi, causato da un infortunio muscolare. La sua ripresa ha incontrato diverse difficoltà, rallentando il suo ritorno in campo. La convocazione contro il Verona potrebbe rappresentare un passo importante nel suo recupero. Il centrocampista ha mostrato fiducia e determinazione nel superare il momento difficile. La sua presenza potrebbe influenzare la strategia della squadra nella prossima partita.

Dopo oltre tre mesi di stop, il percorso di rientro di Zambo Anguissa è stato tutt'altro che lineare. Il centrocampista del Napoli era finito ai box a causa di un infortunio che lo ha costretto a un lungo periodo di inattività, rallentando inevitabilmente il suo contributo alla squadra in una fase delicata della stagione. Una volta recuperata la condizione, però, Anguissa è stato nuovamente frenato da un problema alla spalla, accusato proprio quando il rientro sembrava ormai imminente. L'intoppo fisico lo ha costretto a rimandare ancora una volta il ritorno in campo, facendogli saltare il programma previsto dallo staff tecnico e medico.