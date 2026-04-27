Giuseppe Conte dovrà operarsi leader M5s annuncia l' intervento chirurgico e stop forzato dagli appuntamenti

Giuseppe Conte ha annunciato di dover sottoporsi a un intervento chirurgico, motivo per cui ha cancellato tutti i suoi impegni e appuntamenti in agenda. Il leader del Movimento 5 Stelle ha comunicato la notizia senza entrare nei dettagli dell'intervento, rassicurando comunque sulla sua condizione di salute. La decisione di sospendere le attività pubbliche sarà valida fino a nuovo avviso.

Giuseppe Conte dovrà operarsi ed è per questo che saltano alcuni incontri previsti nei prossimi giorni. Il leader del Movimento 5 Stelle non ha chiarito quanto tempo gli servirà per la ripresa dopo l’operazione. Parla di “qualche giorno” prima di poter aggiornare i cittadini che attendevano di incontrarlo nei vari appuntamenti previsti in tutta Italia. L’ex premier ha deciso di non rendere noto il motivo specifico dell’intervento chirurgico. Giuseppe Conte annulla i programmi Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, ha annunciato attraverso i propri canali social di essere costretto ad annullare gli appuntamenti previsti in tutta Italia nei prossimi giorni a causa di un’operazione chirurgica.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Giuseppe Conte dovrà operarsi, leader M5s annuncia l'intervento chirurgico e stop forzato dagli appuntamenti Notizie correlate Conte annulla gli appuntamenti, 'devo sottopormi a un intervento chirurgico'"Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni, ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee. Intervento chirurgico per Giuseppe Conte: rinviata la presentazione del suo libro a FoggiaSalta la presentazione del libro di Giuseppe Conte ‘Una nuova primavera’, in programma sabato 2 maggio all’Auditorium Santa Chiara di Foggia. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Conte: Intervento a Hormuz solo con il sì dell’Onu. Meloni? Un paio di giravolte non cancellano la linea di politica estera; Giuseppe Conte: Quattro anni di governo e quattro leggi di bilancio fallimentari. Giuseppe Conte dovrà operarsi, leader M5s annuncia l'intervento chirurgico e stop forzato dagli appuntamentiGiuseppe Conte annulla tutti gli impegni per un intervento chirurgico. Il leader M5S rassicura: Non vedo l'ora di riprendere le attività ... virgilio.it Intervento chirurgico per Giuseppe Conte: rinviata la presentazione del suo libro a FoggiaSalta la presentazione del libro di Giuseppe Conte ‘Una nuova primavera’, in programma sabato 2 maggio all’Auditorium Santa Chiara di Foggia. L’ex premier di Volturara Appula e presidente del ... foggiatoday.it Forza Presidente Giuseppe Conte. Siamo tutti con te - facebook.com facebook Cosa dirà adesso Giuseppe Conte Che il suo Superbonus sia stato un disastro economico, impedendo all’Italia di riportare il deficit pubblico sotto il 3% del PIL, non è una fantasia del Governo, ma una triste realtà confermata anche dall’economista Carlo Cot x.com