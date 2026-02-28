Nella seconda semifinale della Del Monte SuperCoppa, la squadra Rana Verona ha vinto 3-1 contro la Lube Civitanova. La partita si è svolta con momenti di grande intensità, e Verona ha dimostrato di essere in forma durante tutta la gara. La vittoria ha permesso alla squadra di passare alla finale. La partita si è conclusa con un risultato di tre set a uno.

La seconda semifinale della Del Monte SuperCoppa ha visto la Rana Verona imporsi 3-1 sulla Lube Civitanova con una prestazione che mette in chiaro l'obiettivo di accedere alla finale contro Perugia. La partita è stata intensa, caratterizzata da momenti di grande equilibrio ma guidata dalla capacità di Verona di capitalizzare le situazioni migliori e di imporre il proprio ritmo nei momenti chiave. Nei primi due parziali la contesa si è sviluppata su livelli elevati, con un dibattito aperto tra servizioni, contrattacchi e fase break. Entrambe le squadre hanno sfoderato un tiro di precisione e una difesa attenta, ma Verona è riuscita a rispondere meglio nei momenti decisivi, chiudendo i set ai vantaggi e prendendo un vantaggio iniziale.

Medei: "Nelle fasi decisive è fondamentale mantenere la concentrazione

