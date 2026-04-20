Oggi si svolge la tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con i corridori che si avvicinano alle fasi più impegnative della gara. In questa fase, i fuggitivi stanno affrontando il primo passaggio sulla salita di Götzens, lunga 4 chilometri con una pendenza media del 6,9%. I ciclisti sono ora concentrati sull’ultima parte del percorso prima di entrare nelle zone decisive della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:11 I fuggitivi affrontano il primo passaggio sulla salita di Götzens (4km al 6,9%). 14:10 Al comando della gara ci sono: Emanuel Zangerle (Team Vorarlberg), Tobias Nolde (Team Vorarlberg) e Josef Dirnbauer (Austria). 14:07 Il 13% dei corridori inseriti nella startlist preliminare del Giro d’Italia partecipa al Tour of the Alps. 14:04 Settantaquattro corridori, sui centotredici al via del Tour of the Alps, non hanno mai ottenuto una vittoria da professionisti. 14:01 La velocità media aggiornata è di 43,8 kmh. 13.57 I tre battistrada si apprestano a raggiungere il traguardo volante di Kematen in Tirol: da lì mancheranno 54,7 km traguardo, vantaggio sul gruppo sempre di 4’07”.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la corsa sta per entrare nelle fasi decisive

Notizie correlate

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la corsa entra nelle fasi finali14:18 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa dell’UAE Tour 2026.

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la corsa entra nelle fasi finaliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: DIRETTA Tour of the Alps 2026 LIVE, Prima Tappa; Dove vedere in tv il Tour of the Alps 2026: orari delle tappe, programma, streaming; Tour of the Alps 2026, gli occhi del mondo sull’Euregio; Tour of the Alps 2026: tappe, orari, favoriti e dove vederlo in TV e streaming.

LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tre uomini all’attaccoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.07 Rimane invariato il vantaggio dei tre battistrada: Emanuel Zangerle (Team Vorarlberg), Tobias Nolde (Team ... oasport.it

Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Innsbruck-Innsbruck: orari, tv, percorso, favoriti. Possibile sprint ristrettoSi apre oggi con una frazione in terra austriaca il Tour of the Alps 2026. Partenza ed arrivo in quel di Innsbruck con addirittura la possibilità di una ... oasport.it

Inizia oggi il Tour of the Alps 2026: la prima tappa parte e arriva a Innsbruck Segui la corsa LIVE su discovery+ ed HBO Max - facebook.com facebook

Inizia oggi il Tour of the Alps 2026: la prima tappa parte e arriva a Innsbruck Segui la corsa LIVE su @discoveryplusIT ed @hbomax #Ciclismo #Cycling #TotA x.com