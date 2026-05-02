Giulia Salemi non fa spoiler su Pechino Express e rivela a quanto ammonta la penale

Da 361magazine.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia Salemi è tornata a parlare di Pechino Express, evitando di svelare dettagli sulla trasmissione. Durante l’intervista, ha menzionato che la penale prevista in caso di abbandono del programma ammonta a una cifra precisa. La conduttrice ha fatto attenzione a non rivelare altri particolari relativi alla produzione o alle dinamiche del reality. La discussione si è concentrata principalmente sulla questione della penale senza entrare in dettagli sul format o sugli altri partecipanti.

Giulia Salemi torna a parlare di Pechino Express facendo attenzione agli spoiler: rivela a quanto ammonta la penale. Giulia Salemi torna a far parlare di sé, ma questa volta non per un red carpet o un siparietto social: al centro della scena c’è una rivelazione che apre una finestra su uno degli aspetti più “blindati” della televisione moderna. Durante una recente chiacchierata, l’influencer e conduttrice ha svelato un dettaglio che incuriosisce da sempre il pubblico: quanto costa davvero rompere il silenzio su Pechino Express. Leggi anche Eddie Brock e Maria Antonietta al Primo Maggio: le dichiarazioni dei due artisti La Salemi ospite di Paola Di Benedetto a RTL 102.🔗 Leggi su 361magazine.com

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