Giulia Salemi non fa spoiler e rivela a quanto ammonta la penale

Da 361magazine.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia Salemi ha recentemente affrontato il tema di Pechino Express, prestando attenzione a non svelare dettagli che potrebbero rovinare la suspense. Durante un'intervista, ha confermato l'importo di una penale legata alla partecipazione, senza fornire ulteriori dettagli sul suo ruolo nel programma o sugli eventuali sviluppi futuri. La sua dichiarazione si è concentrata esclusivamente sulla cifra, senza entrare in altre questioni legate alla produzione o ai concorrenti.

Giulia Salemi torna a parlare di Pechino Express facendo attenzione agli spoiler: rivela a quanto ammonta la penale. Giulia Salemi torna a far parlare di sé, ma questa volta non per un red carpet o un siparietto social: al centro della scena c’è una rivelazione che apre una finestra su uno degli aspetti più “blindati” della televisione moderna. Durante una recente chiacchierata, l’influencer e conduttrice ha svelato un dettaglio che incuriosisce da sempre il pubblico: quanto costa davvero rompere il silenzio su Pechino Express. Leggi anche Eddie Brock e Maria Antonietta al Primo Maggio: le dichiarazioni dei due artisti La Salemi ospite di Paola Di Benedetto a RTL 102.🔗 Leggi su 361magazine.com

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