Giulia Salemi accende i riflettori su Non lo faccio per moda | lo spoiler

Giulia Salemi ha condiviso un’anticipazione sul suo nuovo progetto intitolato “Non lo faccio per moda”. La presentatrice ha pubblicato uno spoiler che riguarda il format, ideato dalla stessa Salemi. L’attenzione si concentra sulla rivelazione, senza approfondimenti ulteriori, lasciando intendere che si tratti di un progetto a cui tiene molto.

C’è qualcosa che sta per cambiare nel modo in cui raccontiamo la moda, le scelte personali e l’identità. E, come spesso accade quando si parla di linguaggi nuovi e contaminazioni tra intrattenimento e autenticità, al centro c’è Giulia Salemi. Nelle ultime ore la conduttrice e creator ha lasciato trapelare un piccolo ma significativo spoiler sul suo format “Non lo faccio per moda”, un progetto che già dal titolo promette di andare oltre l’apparenza. Non un semplice talk, non un podcast tradizionale e nemmeno un classico programma di interviste: l’idea sembra muoversi in una zona ibrida dove conversazione, confessione e racconto personale si intrecciano. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Choc anche su Giulia Salemi: cosa è successo dopo lo scandalo che ha travolto il suo Pierpaolo e Signorini

