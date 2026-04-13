Il Partito Democratico di Avellino ha deciso di posticipare la scelta del candidato sindaco, rinviando la riunione della direzione provinciale di almeno 48 ore. Questa decisione ha creato tensioni all’interno del partito, contribuendo a un clima di incertezza e spaccature. La situazione rischia di indebolire ulteriormente il quadro politico locale, con il campo largo che si restringe e le divisioni interne che si approfondiscono.

Tempo di lettura: 2 minuti LA Decisione del Pd di Avellino di “non decidere ” sulla scelta del candidato sindaco e rinviare la direzione provinciale di almeno 48 ore, ha scatenato un effetto a catena. L’ennesimo e il più pericoloso di tutti perchè il tempo sembra davvero scaduto. Lo dice a chiare lettere Francesco Todisco ( CLICCA E LEGGI QUI), e lo ribadisce il M5S che già aveva lanciato un ultimatum al campo largo per voce del parlamentare Michele Gubitosa (CLICCA E LEGGI QUI). Lo stallo tutto interno al Pd, rischia definitivamente di compromettere la costruzione dell’alleanza. Le forze politiche coinvolte lamentano ritardi e indecisioni che rendono difficile definire un progetto condiviso per la città, mentre cresce la pressione dell’opinione pubblica per avere nomi e programmi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pd a “pezzi” e campo largo sempre più “stretto”, rischio implosione

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