Giù le mani da Francesca | Lilli Manzini attacca dopo lo scontro al GF Vip

Dopo il litigio tra Francesca Manzini e Marco Berry al GF Vip, la doppiatrice Lilli Manzini è intervenuta sui social criticando gli insulti rivolti alla collega. Ha espresso dure parole contro le offese e ha difeso il rapporto tra le due, sottolineando che non è mai stato caratterizzato dall’odio. La discussione ha attirato l’attenzione dei fan, mentre sui social si sono moltiplicate le reazioni di sostegno alla Manzini.

La doppiatrice interviene dopo il litigio tra Francesca Manzini e Marco Berry al GF Vip: parole durissime contro gli insulti e una difesa netta del loro legame, mai segnato dall'odio. Le ultime ore al Grande Fratello Vip sono state segnate da una forte tensione tra Marco Berry e Francesca Manzini. Tutto è nato da una confessione personale dell'imitatrice, che ha raccontato di non avere più rapporti con la sorella maggiore Lilli. Durante il confronto, alcune considerazioni di Berry non sono state gradite da Manzini, dando il via a un acceso faccia a faccia che ha rapidamente infiammato gli animi. Nelle ultime ore a difesa di Francesca è intervenuta proprio la doppiatrice Lilli Manzini.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - “Giù le mani da Francesca”: Lilli Manzini attacca dopo lo scontro al GF Vip Notizie correlate Lilli Manzini contro la sorella Francesca al GF Vip: “Sta recitando un ruolo che non le appartiene”Lilli Manzini attacca la sorella Francesca Manzini al Grande Fratello Vip: “Recita un ruolo che non le appartiene, sta facendo una pessima figura”. Francesca Manzini si scusa al GF Vip per le bugie poi attacca Alessandra: “Sei sgradevole”Ieri sera Francesca Manzini ha parlato in diretta al Grande Fratello Vip delle bugie raccontate sull'uomo di cui è innamorata, per oltre un mese... Panoramica sull’argomento Giù le mani da Francesca: Lilli Manzini attacca dopo lo scontro al GF VipLa doppiatrice interviene dopo il litigio tra Francesca Manzini e Marco Berry al GF Vip: parole durissime contro gli insulti e una difesa netta del loro legame, mai segnato dall'odio. movieplayer.it Lilli Manzini sbotta sui social e difende la sorella Francesca | Uno schifo vedere come è stata insultataDopo lo scontro tra Marco Berry e la sorella Francesca, Lilli Manzini sbotta sui social e si lascia andare ad un amaro sfogo. ilsussidiario.net