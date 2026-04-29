Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini si è scusata con i coinquilini per aver mentito sulla sua relazione, rivelando di aver nascosto la verità sulla persona di cui è innamorata. Dopo aver ammesso di aver ingannato gli altri, la showgirl si è rivolta anche ad un’altra concorrente, criticandola duramente e definendola sgradevole. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni tra i presenti in casa.

Ieri sera Francesca Manzini ha parlato in diretta al Grande Fratello Vip delle bugie raccontate sull'uomo di cui è innamorata, per oltre un mese aveva lasciato credere a tutti un'altra verità che però non era reale. Alla conduttrice ha detto di aver gestito male la tutela di quella persona, ha poi fatto sapere di essersi scusata con Raimondo Todaro. Riferendosi alla Mussolini in modo pungente ha detto: "Io e Raimondo abbiamo chiarito, mi dispiace per te Alessandra perché siamo ancora amici". Lei trova assurdo che una persona tutta d'un pezzo come il ballerino abbia chiarito così facilmente dopo che gli ha raccontato una così colossale bugia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Francesca Manzini si scusa al GF Vip per le bugie poi attacca Alessandra: “Sei sgradevole”

Notizie correlate

Alessandra Mussolini contro Francesca Manzini al GF Vip: “Non sei sempre buona, sei arrogante”Ieri sera Francesca Manzini e Alessandra Mussolini hanno discusso al Grande Fratello Vip durante le prove della coreografia a causa delle loro...

GF Vip, Alessandra Mussolini attacca Francesca Manzini: “È uscita la tua vera natura”Durante le prove della coreografia nella Casa del GF Vip, Alessandra Mussolini attacca duramente Francesca Manzini: dalle critiche alla lite accesa,...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Francesca su Alessandra: Non ha mai saputo chiedere scusa Video; Grande Fratello Vip, il fidanzato segreto di Francesca Manzini: Esiste, non è Mark Caltagirone. Raimondo Todaro: Mi hai preso in giro; Francesca Manzini schiocca le dita in faccia ad Alessandra Mussolini e la chiama fascia: gelo al GF Vip; Francesca Manzini rompe il segreto al Grande Fratello Vip: il misterioso uomo fuori dalla Casa scatena il caos.

Grande Fratello Vip, Francesca Manzini al vetriolo su Alessandra Mussolini: Cattiva, non chiede mai scusaSi sono scaldati gli animi tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Dopo le Nomination, l’imitatrice lancia pesanti accuse all’ex europarlame ... comingsoon.it

Francesca Manzini al GFVip si scusa per le bugie sul fidanzato, Lucarelli: Non è giocare, è patologicoNella puntata del Grande Fratello Vip di martedì 28 aprile, si è parlato di Francesca Manzini e della bugia raccontata durante il reality circa la sua ... fanpage.it

Dal malore "stellare" di Valeria Marini alla guerra tra donne, fino al fidanzato segreto di Francesca Manzini: le pagelle del Grande Fratello Vip. Nonostante tutto gli ascolti non sono andati come previsto. - facebook.com facebook

Cara Francesca Manzini mi chiedo spesso come mai, quando cercavi di entrare nel mondo dello spettacolo e nessuno ti dava ascolto, eravamo così vicine: pranzi insieme, tempo condiviso, io a casa tua e tu a casa mia. Poi è arrivato il tuo successo e sei spari x.com