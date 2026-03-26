LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | comincia la frazione! Avvio in salita per il gruppo

Oggi prende il via la gara ciclistica del Giro di Catalogna 2026, con la prima tappa che si svolge su un percorso in salita. La partenza ufficiale è avvenuta questa mattina, e fin dalle prime battute il gruppo si è mosso su un tracciato impegnativo. La corsa prosegue con aggiornamenti in tempo reale disponibili sul sito dedicato, a partire dalle 13.

13.32 Questi i passaggi in cima al Gran Premio della Montagna di terza categoria del Coll de Parpers: Faura (3 punti), Wenzel (2 punti), Decomble (1 punto). 13.30 Quasi sulla sommità del primo gpm di giornata il gruppo ha alzato notevolmente l’andatura e ha ripresa la fuga. Gruppo nuovamente compatto. 13.27 Il corridore della fuga con il ritardo minore rispetto al leader della corsa Dorian Godon è Decomble. Il ciclista della Groupama ha solo 20 secondi di ritardo e al momento, grazie al vantaggio dei battistrada, guida la classifica virtuale. 13.24 I cinque uomini in fuga cominciano ora il Coll de Parpers con 30 secondi di vantaggio. 13.21... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: comincia la frazione! Avvio in salita per il gruppo Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa e per uomini completiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro di Catalogna 2026: si va da... LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenarioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13. Aggiornamenti e notizie su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenarioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e ... oasport.it DIRETTA LIVE - Dopo le emozioni della Milano-Sanremo continua lo spettacolo del ciclismo internazionale. Spazio al Giro di Catalogna, con una parata di big pronti a darsi battaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della prima tappa - facebook.com facebook