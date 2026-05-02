Giro d’Italia 2026 la terza settimana riparte dalla Svizzera | arrivo durissimo a Carì

Il Giro d’Italia 2026 riprende il suo percorso in Svizzera, con la sedicesima tappa prevista per martedì 26 maggio. La tappa si svolge tra Bellinzona e Carì, e presenta un arrivo molto impegnativo. La terza settimana della corsa si conclude con questa difficile frazione, che mette alla prova i ciclisti prima della conclusione dell'edizione. La tappa attraversa un territorio montano con salite significative.

La terza decisiva settimana del Giro d’Italia 2026 si aprirà martedì 26 maggio con la sedicesima tappa, la Bellinzona-Carì. Una frazione interamente in territorio svizzero, lunga 113 chilometri, che rappresenterà l’unico sconfinamento della Corsa Rosa dopo la Grande Partenza in Bulgaria. Il chilometraggio ridotto non deve ingannare: con 3000 metri di dislivello e un arrivo in salita molto duro, la giornata può diventare decisiva per gli uomini di classifica. La prima parte di gara sarà in legga salita e porterà il gruppo verso un circuito di 22 chilometri da ripetere due volte. In questa fase i corridori affronteranno due asperità: la salita di Torre, classificata di terza categoria, e soprattutto quella di Leontica, seconda categoria di tre chilometri con pendenze comprese tra l’8,5% e il 14%.🔗 Leggi su Sportface.it

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