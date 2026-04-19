Sul piazzale del municipio di Cassano si può vedere una cabinovia proveniente da Andalo, Comune considerato

Aspettando il Giro d’Italia, sul piazzale del municipio cassanese la cabinovia di Andalo, Comune “gemello di tappa“: "Un simbolo di unione, collaborazione e passione per i nostri territori". Grandi manovre l’altra mattina per posizionare, sul piazzale principale d’ingresso al Comune, la cabinovia ‘prestata’ dai colleghi trentini, che conferirà un pizzico di fascino montano alla partenza dalle rive dell’Adda: allestita con i colori del Giro, rimarrà a Cassano sino al 27 maggio, data della tappa. "Non è – così il sindaco Fabio Colombo – un semplice elemento decorativo. Ma un simbolo concreto della forte sinergia tra le due cittadine, un legame che nelle prossime settimane sarà ulteriormente rafforzato da una serie di iniziative condivise".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quel sottile filo (rosa) che lega Cassano al “gemello“ Andalo. Una cabinovia trentina

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