Giro di Romandia 2026 tappa di oggi Broc-Charmey | orari tv streaming Terreno ideale per Pogacar

Oggi si svolge la quarta e penultima tappa del Giro di Romandia 2026, con un percorso di 149,6 chilometri che collega Broc a Charmey. La tappa presenta un terreno considerato favorevole per alcuni dei principali favoriti della corsa. Gli orari di partenza, la copertura televisiva e le opzioni di streaming sono disponibili per gli spettatori interessati a seguire la competizione in diretta.

Quarta e penultima tappa per il Giro di Romandia 2026. spazio oggi ai 149,6 chilometri che dividono Broc e Charmey. Frazione importante in chiave classifica generale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 12.10 PERCORSO. Jaunpass è grande protagonista di questa frazione, visto che sarà affrontato ben tre volte. La prima scalata arriva subito dopo il via, dal versante più facile: 6 km al 7.8%. Discesa e si risale verso l’ascesa principale di giornata: 7.4 km all’8.8%. Tratto transitorio prima di andare verso il gran finale: prima Saanenmöser Pass (5.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Broc-Charmey: orari, tv, streaming. Terreno ideale per Pogacar Notizie correlate Leggi anche: Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Broc-Charmey: orari, tv, streaming. Pogacar ovviamente favorito Leggi anche: Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Rue-Vucherens: orari, tv, streaming. Arrivo adatto a Pogacar Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giro di Romandia 2026: percorso e favoriti; Rue-Vucherens: tappa movimentata, Pogacar per il bis o ci prova un finisseur?; Giro di Romandia 2026, il percorso (Altimetrie e Planimetrie); La campagna elvetica di Pogacar inizia dal Giro di Romandia. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe, Pogacar in controlloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 17.58 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non lascia nulla agli avversari e concede il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:44 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. Grazie per ... oasport.it Sabato 2 maggio, la quarta tappa del Giro di Romandia. L'ultima salita è di circa 8 km all'8%. Ci sarà un assolo di Pogacar Da ricordare che si corre prima del solito, la diretta parte alle 14, l'arrivo sarà intorno alle 15.30. - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026 presents a brutal fourth stage from Broc to Charmey, 149.6 km with four climb/descent volleys, challenging the GC contenders and shaping the podium. Expect early attacks, strategic moves from Pogacar and a battleground for the climb x.com