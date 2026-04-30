Giro di Romandia 2026 tappa di oggi Rue-Vucherens | orari tv streaming Pogacar all’assalto o parte la fuga?

Oggi si corre la tappa di Rue-Vucherens al Giro di Romandia 2026, con orari, copertura tv e streaming disponibili. Tadej Pogacar ha vinto la tappa di ieri, ma la gara continua a proporre diverse dinamiche tra attacchi e tentativi di fuga. La corsa si presenta ancora aperta, con protagonisti che cercano di conquistare posizioni importanti in classifica generale. La tappa di oggi promette emozioni e battaglie tra i ciclisti in corsa.

Tadej Pogacar ha vinto, ma non stravinto. Lo sloveno si è aggiudicato la tappa di ieri, la Martigny-Martigny battendo in volata il tedesco Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe, il francese Lenny Martinez della Bahrain-Victorious e il norvegese Jorgen Nordaghen del Team Visma Lease a Bike. Il Giro di Romandia riparte per la seconda tappa, la Rue-Vucherens di 173,1 chilometri, frazione nella quale ci sono tutte le premesse per assistere ad uno spettacolo di assoluto livello e diversi scenari possibili per il finale. Lo sloveno attaccherà ancora per consolidare il proprio vantaggio o lascerà spazio ad una fuga da lontano in...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Rue-Vucherens: orari, tv, streaming. Pogacar all’assalto o parte la fuga? Notizie correlate Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Martigny-Martigny: orari, tv, streaming. Pogacar staccherà tutti a Ovronnaz?Dopo il prologo iniziale, il Giro di Romandia 2026 vive la sua prima tappa e sarà una frazione che promette già dei colpi di scena, visto l’incognita... Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 3 in fuga con Pogacar, il gruppo insegue a 30? Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giro di Romandia 2026: percorso e favoriti; La campagna elvetica di Pogacar inizia dal Giro di Romandia; Giro di Romandia, Godon vince il cronoprologo. Pogacar chiude sesto; Giro di Romandia 2026, il percorso (Altimetrie e Planimetrie). LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it Giro di Romandia 2026: Tadej Pogacar non fa il vuoto in salita, ma vince in volata a MartignyPrima tappa in linea al Giro di Romandia 2026 e prima vittoria in carriera nella corsa elvetica per Tadej Pogacar. Il Campione del Mondo non si è fatto ... oasport.it Tadej Pogacar lascia subito il segno nella prima tappa in linea del Giro di Romandia - facebook.com facebook DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Tappa 1 x.com