Aeroporto di Napoli Fattorie Garofalo rafforza la partnership | rinnovati punti vendita e riqualificata area esterna

Fattorie Garofalo ha annunciato il rinnovo dei punti vendita presso l’Aeroporto di Napoli, includendo anche la riqualificazione di un’area esterna. Le modifiche riguardano sia l’aspetto estetico dei negozi, sia l’esperienza dei clienti. Contestualmente, sono stati realizzati interventi di cura del verde, installazioni scenografiche e l’installazione di una parete decorativa nell’area esterna.

Con tecnologia Airlite che purifica l’aria. Un progetto realizzato in sinergia con GESAC che rafforza il legame con il territorio Fattorie Garofalo protagonista all’Aeroporto Internazionale di Napoli – Capodichino, ripensando il concept del proprio punto vendita, sia nello stile che nell’esperienza, e riqualificando, contestualmente, una nuova area esterna grazie alla cura del verde, installazioni scenografiche e una parete verniciata con tecnologia Airlite, capace di contribuire alla purificazione dell’aria. Un progetto che unisce gastronomia, sostenibilità e accoglienza e che nasce dalla collaborazione sempre più stretta con GESAC, la società di gestione dello scalo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Aeroporto di Napoli, Fattorie Garofalo rafforza la partnership: rinnovati punti vendita e riqualificata area esterna Articoli correlati Fattorie Garofalo, i formaggi 100% bufala crescono del +7,7%Fattorie Garofalo, il produttore capuano di Mozzarella di Bufala Campana DOP, partecipa alla 22ª edizione di Marca by BolognaFiere, in programma il... America's Cup, annunciata la partnership tra Pasta Garofalo e Luna Rossa: guarda lo spotPasta Garofalo ha annunciato la partnership con Luna Rossa, sfidante ufficiale dell’America’s Cup, una delle competizioni sportive più iconiche e...