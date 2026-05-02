Un giovane di 18 anni ha perso la vita in un incidente a Perrillo, in Campania. Secondo quanto riferito, l’incidente si è verificato mentre l’automobile, parcheggiata in salita, lo ha travolto. Nessuna altra persona è coinvolta e le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. La squadra investigativa sta analizzando i dettagli per ricostruire l’accaduto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un grave incidente è accaduto a Perrillo di Sant’Angelo a Cupolo, comune in provincia di Benevento, dove un ragazzo di soli 18 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Questo drammatico evento è avvenuto nella mattinata di ieri e ha scosso profondamente la comunità locale. Il giovane, identificato come Guido Catilino, residente a San Martino Valle Caudina, si trovava nei pressi della sua auto quando si è verificato il tragico incidente. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il ragazzo aveva inizialmente parcheggiato il veicolo in salita e, nel tentativo di fermare l’auto che stava iniziando a muoversi, è stato travolto.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Giovane di 18 anni muore travolto dalla propria auto parcheggiata in salita in Campania.

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