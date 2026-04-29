Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita in Campania dopo essere stato travolto dalla propria auto, che si era mossa mentre era parcheggiata in salita. L’incidente è avvenuto in un'area privata, dove il giovane aveva lasciato il veicolo. La vittima ha tentato di fermare la macchina senza successo, restando schiacciato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

Un giovane di 18 anni è deceduto schiacciato dalla sua auto che parcheggiata in salita si è mossa, ed il giovane ha tentato invano di fermarla rimanendo travolto. La tragedia ieri mattina in località Perrillo di Sant'Angelo a Cupolo. Il giovane morto è Guido Catilino residente a San Martino valle Caudina. L'auto che ha finito con schiacciarlo è una Fiat 500 L. Secondo una prima ricostruzione il giovane era giunto al Perrillo con la Fiat cinquecento per prelevare una terza ragazza, mentre altre due di nazionalità spagnola, che partecipano all'Erasmus, erano già con lui nell'auto. Per caricare sull'auto dei bagagli il giovane ha lasciato il posto di guida, ma l'auto si è mossa travolgendolo.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - 18enne muore schiacciato dalla sua auto parcheggiata in salita: choc in Campania

Choc in Campania: 18enne muore schiacciato dalla sua auto parcheggiata in salita

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