Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita in un incidente in Campania dopo che la sua auto, parcheggiata in salita, si è mossa e lo ha travolto. Nonostante i tentativi di fermarla, il giovane è stato schiacciato e non è riuscito a salvarsi. La vicenda ha suscitato shock tra la comunità locale e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Un giovane di 18 anni è deceduto schiacciato dalla sua auto che parcheggiata in salita si è mossa, ed il giovane ha tentato invano di fermarla rimanendo travolto. La tragedia ieri mattina in località Perrillo di Sant'Angelo a Cupolo. Il giovane morto è Guido Catilino residente a San Martino valle Caudina. L'auto che ha finito con lo schiaccailo è una Fiat 500 L. Secondo una prima ricostruzione il giovane era giunto al Perrillo con la Fiat cinquecento per prelevare una terza ragazza, mentre altre due di nazionalità spagnola, che partecipano all'Erasmus, erano già con lui nell'auto. Per caricare sull'auto dei bagagli il giovane ha lasciato il posto di guida, ma l'auto si è mossa travolgendolo.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Choc in Campania: 18enne muore schiacciato dalla sua auto parcheggiata in salita

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