Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Montevarchi, dopo uno scontro frontale. La polizia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Oggi e domani le sue spoglie saranno esposte nelle camere ardenti, mentre amici e familiari si preparano a rendergli l’ultimo saluto. La comunità si stringe intorno alla famiglia del giovane.

Montevarchi (Arezzo), 14 marzo 2026 – Sarà esposta oggi e nella giornata di domani nelle camere mortuarie dell’ospedale valdarnese della Gruccia la salma di Giacomo Arrighetti, il 17enne deceduto di ritorno da scuola nella tarda mattinata di giovedì in via Chiantigiana a Montevarchi a seguito di uno scontro frontale con un’Audi guidata da un 28enne. Non sarà celebrato nessun funerale, lunedì il feretro sarà poi trasferito nel tempio crematorio di Firenze. Contrariamente a quanto in un primo momento ipotizzato non è stato eseguito nessun esame autoptico, la causa della morte sarebbe riconducibile a un forte trauma toracico che non gli ha lasciato scampo immediatamente dopo lo schianto con l’auto che sopraggiungeva nella direzione opposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto a 17 anni dopo scontro frontale. Aperto fascicolo per omicidio stradale. Il tributo e l’ultimo saluto a Giacomo

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