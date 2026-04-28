Cinzia Macchioni travolta e sbalzata in un fosso a 64 anni | aperto fascicolo per omicidio stradale Giovedì a Credaro i funerali

Lunedì mattina, lungo la provinciale di via Dora tra Foresto Sparso e Villongo, una donna di 64 anni è stata investita da un’auto ed è rimasta sbalzata in un fosso. L’incidente ha portato all’apertura di un procedimento per omicidio stradale. I funerali della vittima si terranno giovedì 30 aprile alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio a Credaro.

Saranno celebrati giovedì 30 aprile alle 10, all’interno della chiesa parrocchiale di San Giorgio a Credaro, i funerali di Cinzia Macchioni, la 64enne morta dopo essere stata travolta da un’auto lunedì mattina lungo la provinciale di via Dora, tra Foresto Sparso e Villongo. La donna aveva appena terminato il turno di lavoro alla Bap, azienda di bottoni presso cui era impiegata come addetta alle pulizie, e stava facendo rientro verso Credaro, dove risiedeva, quando è avvenuto l’impatto che l’ha scaraventata in un fosso ai margini della carreggiata. La salma è composta alla Casa Funeraria di Castelli Calepio, in via Provinciale Valle Calepio 40, dove alle 17 di mercoledì sarà recitata una veglia di preghiera.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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