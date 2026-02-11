Nella Giornata del Malato il messaggio dei medici e l’iniziativa di Tennis & Friends

Nella Giornata del Malato, i medici ricordano il loro ruolo e l’impegno di prendersi cura di chi soffre. Papa Leone XIV ha usato la parabola del Buon Samaritano per sottolineare come i medici portino quasi su di sé il dolore dei pazienti. Nel frattempo, l’iniziativa di Tennis & Friends si inserisce in questa giornata, portando avanti un messaggio di solidarietà e vicinanza alle persone in difficoltà.

“ Papa Leone XIV ha ricordato, attraverso il racconto e la parabola del Buon Samaritano, l’impegno di tutti i medici nel prendersi cura di chi soffre, portando quasi su di sé il dolore, la sofferenza del malato”. Lo sottolinea il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, in un videomessaggio, in occasione della XXXIV Giornata del Malato, che la Chiesa cattolica celebra l’11 febbraio di ogni anno per ricordare l’importanza della cura e del conforto verso chi soffre. Una Giornata istituita da Giovanni Paolo II nel 1992 in ricordo della Madonna di Lourdes, patrona degli ammalati, per pregare e sostenere chi è afflitto dalla malattia, ringraziare medici, infermieri e operatori sanitari, volontari e familiari per la loro dedizione e i loro sacrifici e richiamare l’attenzione su una sanità più umana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

