Ginosa punta sul turismo sportivo | oltre mille presenze per gli eventi nazionali di ciclismo

Ginosa ha recentemente accolto due eventi di ciclismo di livello nazionale, attirando oltre mille partecipanti e accompagnatori. La città si sta concentrando su iniziative sportive per promuovere il turismo. Questi appuntamenti sono stati organizzati nel quadro di un programma volto a valorizzare le attività legate allo sport e all’outdoor. La partecipazione massiccia testimonia l’interesse suscitato dagli eventi tra gli appassionati di ciclismo.

Ginosa rafforza la propria vocazione al turismo sportivo ospitando due importanti appuntamenti legati al ciclismo nazionale. La manifestazione registra numeri significativi: 420 atleti iscritti e circa mille presenze complessive considerando accompagnatori e famiglie. . 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ginosa punta sul turismo sportivo: oltre mille presenze per gli eventi nazionali di ciclismo Notizie correlate Catania punta sul turismo sportivo: stanziati 250 mila euro per attrarre eventiABBONATI A DAYITALIANEWS Un investimento per valorizzare sport e turismo La giunta comunale di Catania ha dato il via libera a un importante atto di... Oltre un milione per il turismo sportivo: aperto l'avviso per i grandi eventi 2026A partire dalle ore 10:00 di questa mattina (21 aprile 2026), è ufficialmente aperta la possibilità di presentare istanze di partecipazione...