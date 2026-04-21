Oltre un milione per il turismo sportivo | aperto l' avviso per i grandi eventi 2026

Alle 10:00 di questa mattina, è stato aperto ufficialmente il bando pubblico per i grandi eventi sportivi in vista del 2026 in Puglia. Si può presentare domanda di partecipazione per ottenere oltre un milione di euro destinato al turismo sportivo. L’iniziativa riguarda manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale, con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso eventi di grande richiamo. La scadenza per le domande è fissata per il 21 maggio.

A partire dalle ore 10:00 di questa mattina (21 aprile 2026), è ufficialmente aperta la possibilità di presentare istanze di partecipazione all'avviso pubblico Grandi eventi sportivi - Puglia2026. Un bando che mette a disposizione complessivamente 1.400.000 euro per incentivare la promozione del.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Turismo sportivo, il Comune investe in una serie di eventiPorto San Giorgio investe sullo sport come leva di promozione e crescita del territorio. Avviso Pubblico Grandi Eventi Sportivi – Puglia2026, da oggi aperte le domandeDalle ore 10 di oggi, martedì 21 aprile fino alle ore 10 del 19 maggio 2026 sarà possibile presentare istanza di partecipazione per l’Avviso Pubblico... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Iov: ricerca oncologica, oltre un milione per tre studi innovativi; Oltre un milione per sostenere i mercati storici, Lucarelli: Sono luoghi che rendono unica Roma; Morto per amianto, risarcimenti per oltre un milione agli eredi di un militare; Oltre un milione di euro per gestire 20 mila ettari di superficie forestale: Investimento che aumenta la resilienza dei boschi. Bagnino ucciso dall'amianto: il Comune dovrà risarcire la famiglia con oltre un milioneLIDO - Per circa dieci anni ha sorvegliato le spiagge comunali come bagnino. Controllava il mare, il bagnasciuga e, ovviamente, le circa mille capanne installate in quei tratti di arenile ... ilgazzettino.it Morto per amianto, risarcimenti per oltre un milione agli eredi di un militareE' morto respirando amianto senza alcuna protezione, lavorando per lo Stato: a distanza di anni, arriva una doppia condanna per il Ministero della Difesa e una nuova possibilità di giustizia per la fi ... ansa.it Oltre cento persone a fumare cannabis e violare la legge davanti a Montecitorio facebook Interamente aperta la Asti-Cuneo, dopo oltre 30 anni d’attesa. Con due corsie per senso di marcia tra Cherasco e Alba Ovest due province, 33 comuni e migliaia di imprese sono ora collegati da un’opera moderna capace di ridurre tempi di percorrenza e raffor x.com