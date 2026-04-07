Gina Maria Schumacher ha condiviso in un documentario i momenti successivi all’incidente del padre, spiegando come i cavalli siano stati una presenza importante nel suo percorso di recupero. La donna ha riferito di aver trovato conforto e sollievo nel rapporto con gli animali, dopo la tragedia familiare. La narrazione si concentra sulle sue esperienze personali e sulle emozioni vissute in quel periodo difficile.

Il dolore richiede tempi e modi diversi per essere elaborato. Lo ha spiegato bene Gina Maria Schumacher, che nel documentario Horsepower, a lei dedicato, ha trovato la forza per raccontare la sua reazione dopo lo shock provocato dall’incidente sugli sci capitato al padre Michael. L’ex pilota Ferrari, sette volte re della F1, riportò un gravissimo trauma cranico, con danni cerebrali diffusi. Dopo quel maledetto 29 dicembre 2013, il fuoriclasse tedesco ha iniziato una vita equivalente a una lunga, interminabile riabilitazione. Un percorso che ha segnato anche la figlia. Per Gina la terapia migliore è stata l’equitazione, come spiegato nel documentario prodotto dall'emittente tedesca ZDF e disponibile dal 17 aprile: "Dopo l'incidente di papà, mi sono buttata a capofitto in questa disciplina perché dovevo fare qualcosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gina Maria Schumacher: "Dopo l'incidente di papà, i cavalli mi hanno salvata"

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“Hanno ritrovato mio papà, sono devastata. Questo è il viaggio più difficile che abbia mai fatto”: Helena Prestes vola dal papà disperso dopo un incidente in BrasileL'ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato la disavventura del padre in Brasile.

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Gina Schumacher apre il suo cuore: Così ho superato il dolore per papà e Corinna : Aveva ragione MichaelLa figlia di Michael Schumacher, Gina Maria rompe il silenzio sulla sofferenza dopo l'incidente che ha colpito il padre, parla anche mamma Corinna che ricorda le parole di Schumi ... sport.virgilio.it

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