La figlia di un noto ex pilota di Formula 1 ha deciso di parlare per la prima volta dopo un incidente che ha coinvolto il padre. In un'intervista, ha raccontato come i cavalli siano stati determinanti nel suo percorso di recupero, affermando che sono stati loro a salvarla in un momento difficile. La donna ha spiegato di aver sentito il bisogno di agire dopo quanto accaduto al genitore e di aver trovato nelle bestie un sostegno importante.

Quando la vita ti mette davanti a un trauma, a volte la salvezza arriva da luoghi inaspettati ed esseri speciali. Per Gina Maria Schumacher, la primogenita del sette volte campione di Formula 1 Michael Schumacher, quella via di fuga è stata la passione per i cavalli. Lo racconta in prima persona nel documentario “Horsepower”, prodotto dall’ emittente tedesca ZDF e disponibile dal 17 aprile. “Dopo l’incidente di papà, i cavalli mi hanno salvata”, confessa Gina Maria. Era il 29 dicembre 2013 quando un tragico incidente sugli sci ha cambiato per sempre la vita della famiglia Schumacher. “Dopo quello che era successo, mi sono buttata a capofitto in questa disciplina perché dovevo fare qualcosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo l’incidente di papà dovevo fare qualcosa, i cavalli mi hanno salvata”: la figlia di Michael Schumacher rompe il silenzio

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Temi più discussi: Gina Schumacher: Dopo l’incidente di mio padre mi sono dedicata completamente ai cavalli; Gina Maria Schumacher: Dopo l'incidente di papà, i cavalli mi hanno salvata; La figlia di Michael Schumacher racconta la sua vita dopo la tragedia; La figlia di Schumi parla del periodo dopo l’incidente di suo padre.

Gina Maria Schumacher: «Dopo l’incidente di papà, i cavalli mi hanno salvata»La figlia del grande Michael si racconta in un documentario su ZDF: «I cavalli sono sempre stati importanti per me. Ma da quella volta non potrei vivere senza di loro. Mi hanno aiutata in tutto» ... corriere.it

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Per lui 11 vittorie, 68 podi, 14 pole e ben 17 giri veloci in 322 GP disputati. Scudiero per eccellenza di Michael Schumacher, con le sue prestazioni contribuì a rendere quella Ferrari una leggenda della F1. - facebook.com facebook

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