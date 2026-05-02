GF Vip Antonella perde le staffe VIDEO | Non mi rompere i cog*ioni non ti sopporto più Che tu sia qui è diseducativo per il rispetto delle donne e dei

Durante la settima puntata del Grande Fratello Vip, si è verificato un acceso scontro tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. L'attrice ha perso le staffe, rivolgendo parole dure e accuse all’altra concorrente, con un tono molto acceso. La discussione si è protratta per alcuni istanti, creando tensione tra i partecipanti e attirando l’attenzione di tutti nella casa. L’episodio si è concluso con un momento di forte scontro tra le due.

La casa del Grande Fratello Vip è stata teatro di un acceso confronto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, culminato in uno degli episodi più tesi dell’attuale edizione. L’episodio si è verificato in cucina, mentre le due concorrenti erano impegnate nelle attività domestiche. Alla base del diverbio, alcune osservazioni mosse da Mussolini in merito al comportamento di Elia nei confronti di Francesca Manzini. In particolare, Alessandra ha criticato l’atteggiamento della showgirl, ritenuto eccessivamente duro e giudicante: “Lei fa come fanno le donne di famiglia che dicono alle donne ‘Non è colpa sua, lo devi comprendere, forse sei tu che sei sbagliata”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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