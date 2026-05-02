Gf Vip Antonella Elia sclera e minaccia di abbandonare | VIDEO

Durante una diretta al Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha avuto una forte reazione nei confronti di un'altra concorrente, Alessandra Mussolini, e ha minacciato di lasciare la casa. La scena, ripresa in un video che sta circolando online, ha attirato l’attenzione degli utenti e generato discussioni sui social media. La concorrente si è mostrata molto agitata, creando un momento di tensione all’interno del reality.

Antonella Elia nella Casa del Gf Vip ha creato il caos: la sua reazione contro Alessandra Mussolini sta facendo il giro del web Ore di subbuglio alGF Vipda quandoMarco Berry ha litigato con Francesca Manzinirivolgendosi a lei con toni duri. Da quel momento la Casa si è divisa e mentreAlessandra Mussolini e Lucia Ilardo hanno preso le difese della comica, quasi il resto degli inquilini si è schierato dalla parte del mentalista. Tra tuttiAntonella Eliache ha mostrato grande vicinanza alla causa, prendendola a cuore. Ma non appena è entrato in confessionale per parlare con gli autori e discutere sull’eventuale abbandono,Antonella Elia è caduta in un pianto disperato, terrorizzata dall’idea che Berry possa andarsene.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Caos al GF: Paola Caruso shock, la frase sulla madre che fa infuriare la Manzini!

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