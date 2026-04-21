Nella casa del Grande Fratello VIP si sono moltiplicate le tensioni, con protagonisti coinvolti in questioni sentimentali e scontri tra concorrenti. Tra le novità, si parla di un possibile rapporto romantico nascosto e di una querela minacciata da una concorrente contro un’altra. La situazione si fa sempre più complessa, con discussioni che coinvolgono diversi partecipanti e che attirano l’attenzione dei media.

Tra retroscena sentimentali e tensioni sempre più accese nella casa del Grande Fratello VIP, Paola Caruso torna al centro del gossip. Mentre emergono dettagli inediti sulla sua vita privata, dentro il reality la situazione si infiamma con uno scontro durissimo che rischia di avere conseguenze ben oltre il gioco. Spunta un ex fidanzato di Paola Caruso: ecco chi è. A far discutere è il racconto di Giancarlo Danto, che ha parlato della loro frequentazione nata durante le registrazioni di The 50 Italia. « C’è stato un bacio e anche una relazione », ha dichiarato, spiegando che il rapporto sarebbe proseguito anche lontano dalle telecamere..🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Paola Caruso nella bufera, spunta un fidanzato segreto e intanto lei minaccia di querelare Antonella Elia: caos al GF VIP

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