Nella casa del GF Vip, si è svolto un acceso confronto tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia. La discussione si è accesa quando Alessandra ha fatto delle battute rivolte ad Antonella, che ha reagito in modo aggressivo, chiedendo di smettere e esprimendo la sua frustrazione. La lite è continuata con parole forti, attirando l’attenzione di tutti i coinquilini presenti.

Nella casa del GF Vip, nuovo duro scontro tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, protagoniste di una lite dai toni accesi nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da “Biccy“, la tensione sarebbe salita quando la Mussolini ha imitato la Elia, attaccandola apertamente: “Questa cammina tutta rallentata, poi ti guarda e dice una cattiveria”. Una provocazione. L'articolo GF Vip, Alessandra sbeffeggia Antonella che poi sclera (VIDEO): “Basta mi hai rotto, perchè devo subire tutto questo? Adesso.” proviene da. Potrebbe interessarti:. GF Vip, Alessandra attacca Antonella e Adriana (VIDEO): “Fanno finta di piangere. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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