Getafe-Rayo Vallecano domenica 03 maggio 2026 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Riprende la marcia degli Azulones?

Domenica 3 maggio 2026 alle ore 16:15 si sfidano Getafe e Rayo Vallecano in una partita di campionato. Il Rayo Vallecano ha recentemente vinto la semifinale d’andata di Conference League contro lo Strasburgo, ottenendo un risultato che gli permette di affrontare il ritorno con un vantaggio importante. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati resi noti, mentre si attende di scoprire se gli Azulones riprenderanno la loro marcia.

Il Rayo Vallecano sta vivendo uno dei momenti più importanti della sua storia: giovedì notte ha vinto la semifinale d’andata di Conference League, piegando di misura lo Strasburgo e ha ottenuto di andare in Francia con un vantaggio di misura ma comunque fondamentale. In campionato la situazione dei Matagigantes è abbastanza tranquilla, grazie ai 39. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Getafe-Rayo Vallecano (domenica 03 maggio 2026 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Riprende la marcia degli Azulones? Notizie correlate Getafe-Rayo Vallecano (domenica 03 maggio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Riprende la marcia degli Azulones?Il Rayo Vallecano sta vivendo uno dei momenti più importanti della sua storia: giovedì notte ha vinto la semifinale d’andata di Conference League,... Getafe-Rayo Vallecano (domenica 03 maggio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Matagigantes attesi al ColiseumIl Rayo Vallecano sta vivendo uno dei momenti più importanti della sua storia: giovedì notte ha vinto la semifinale d’andata di Conference League,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rayo Vallecano U19 contro Getafe U19 risultati in diretta, testa a testa e formazioni; Rayo Vallecano - Real Sociedad in Diretta Streaming | DAZN IT; PREVIEW | Getafe vs Rayo Vallecano: team news, lineups, predictions (La Liga 03/05); Quote scommesse Getafe - Rayo Vallecano. Pronostico Getafe-Rayo Vallecano: vittoria per l’EuropaGetafe-Rayo Vallecano è una gara della trentaquattresima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Liga 2025-2026: Getafe-Rayo Vallecano, le probabili formazioniLa squadra di Bordalas, ormai arcinota per le attitudini difensive, affronta un Rayo reduce dalla semifinale d'andata di Conference League. sportal.it #LALIGAEASPORTS | La 'previa' di #GetafeRayo: il Getafe è la terza miglior squadra del girone di ritorno, dietro solo alle due big, ed è in lizza per un posto in Europa. Rayo senza Isi, squalificato per sette partite. @StePicasso x.com Ecco la risposta a chi dice che un certo tipo di calcio lo si fa solo in Italia, a chi sostiene che non è calcio e che si dovrebbe imparare, ad esempio, come si gioca in Spagna. A proposito: il Getafe gioca nella Liga spagnola, campionato nel quale milita anche un - facebook.com facebook