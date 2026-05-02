Domenica 3 maggio 2026 alle 16:15 si gioca la partita tra Getafe e Rayo Vallecano. Il Rayo ha appena conquistato una vittoria importante in semifinale di Conference League, superando di misura lo Strasburgo e portando a casa un vantaggio che può fare la differenza nella gara di ritorno in Francia. La sfida tra queste due squadre si presenta come un’occasione per capire se gli Azulones riusciranno a riprendere la loro marcia.

Il Rayo Vallecano sta vivendo uno dei momenti più importanti della sua storia: giovedì notte ha vinto la semifinale d’andata di Conference League, piegando di misura lo Strasburgo e ha ottenuto di andare in Francia con un vantaggio di misura ma comunque fondamentale. In campionato la situazione dei Matagigantes è abbastanza tranquilla, grazie ai 39. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Getafe-Rayo Vallecano (domenica 03 maggio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Riprende la marcia degli Azulones?

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