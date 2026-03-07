Domenica 8 marzo 2026 alle 16:15 si affrontano Getafe e Real Betis in una partita di campionato. Gli Azulones, che arrivano da una vittoria storica al Bernabeu senza subire reti, cercano di consolidare la posizione in classifica, mentre il Betis, guidato da Pellegrini, si prepara a scendere in campo. Le formazioni, le quote e i pronostici sono già disponibili.

Nella scorsa giornata il Getafe ha scritto una pagina storica: ha vinto al Bernabeu senza subire gol ed è salito a 32 punti, probabilmente un passo fondamentale per la salvezza. Per gli Azulones una notte indimenticabile: la gente del Coliseum aspetta i suoi beniamini per tributargli il giusto omaggio ma non sarà facile prolungare l’atmosfera. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Getafe-Real Betis (domenica 08 marzo 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Gli Azulones ospitano la squadra di Pellegrini

