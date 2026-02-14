Rayo Vallecano-Atletico Madrid domenica 15 febbraio 2026 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Colchoneros attesi a Vallecas

L’Atletico Madrid ha vinto 4-0 contro il Barcellona giovedì notte, lasciando tutti senza parole e conquistando un vantaggio importante in semifinale di Copa del Rey. La partita si è giocata in modo deciso e senza troppi timori, dimostrando la determinazione dei Colchoneros. Domenica alle 16:15, il loro prossimo impegno sarà contro il Rayo Vallecano, in una sfida che si preannuncia combattuta.

L'Atletico Madrid ha vissuto la serata perfetta: giovedì notte ha travolto il Barcellona per 4-0 nella semifinale di andata di Copa del Rey. Il verdetto non è ancora definitivo ma i Colchoneros si sono costruiti un vantaggio enorme: la coppa nazionale rappresentava forse l'unica possibilità di vincere un titolo per la squadra di Simeone che.