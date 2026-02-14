L’Atletico Madrid ha battuto il Barcellona 4-0 giovedì notte, causando grande entusiasmo tra i tifosi. La squadra di Simeone si prepara ora alla sfida di domenica contro il Rayo Vallecano, in programma alle 16:15. La partita si svolge a Vallecas, dove i padroni di casa vogliono sfruttare il momento favorevole per mettere in difficoltà gli ospiti.

L’Atletico Madrid ha vissuto la serata perfetta: giovedì notte ha travolto il Barcellona per 4-0 nella semifinale di andata di Copa del Rey. Il verdetto non è ancora definitivo ma i Colchoneros si sono costruiti un vantaggio enorme: la coppa nazionale rappresentava forse l’unica possibilità di vincere un titolo per la squadra di Simeone che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Rayo Vallecano-Atletico Madrid (domenica 15 febbraio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Colchoneros attesi a Vallecas

L’atteso incontro tra Atletico Madrid e Alavés, domenica 18 gennaio 2026 alle 16:15, propone analisi su formazioni, quote e pronostici.

