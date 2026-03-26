Il Comune di Viterbo ha pubblicato un avviso pubblico per affidare la gestione del centro anziani di Grotte Santo Stefano a un’associazione di promozione sociale. La richiesta riguarda l’affidamento della gestione di un centro polivalente destinato agli anziani del quartiere. La selezione avviene attraverso una procedura di gara pubblica, rivolta alle associazioni interessate.

Il Comune di Viterbo cerca un'associazione di promozione sociale (aps) per la gestione del centro anziani polivalente di Grotte Santo Stefano. Tema che in passato aveva anche creato polemiche in consiglio comunale. Per la presentazione delle manifestazioni di interesse – da inviare con le modalità previste dall'avviso pubblico - c'è tempo fino alle ore 12 del prossimo 7 aprile. Il Comune di Viterbo – si legge nel provvedimento – intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di associazioni di promozione sociale ai fini della gestione in convenzione del centro anziani polivalente di competenza comunale. La gestione è finalizzata alla promozione della socializzazione, dell'invecchiamento attivo, dell'inclusione e della partecipazione delle persone anziane del territorio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Il Comune di Viterbo ricerca un'associazione per la gestione del centro anziani di Grotte Santo Stefano

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