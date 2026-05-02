Germania il Pentagono conferma | Via 5mila soldati In stallo l' accordo di pace con l' Iran

Il Pentagono ha annunciato che gli Stati Uniti ritireranno circa 5.000 soldati dalla Germania, in un'operazione di ridispiegamento prevista nei prossimi 6-12 mesi. La decisione, ordinata durante l'amministrazione precedente, è stata confermata ufficialmente in serata. Nel frattempo, prosegue lo stallo nei negoziati di pace tra gli Stati Uniti e l’Iran. La notizia ha generato attenzione sulla presenza militare americana in Europa e sui rapporti diplomatici con Teheran.

Gli Stati Uniti ritireranno dalla Germania un'intera brigata, cinquemila soldati. Il ridispiegamento dei militari, ordinato da Donald Trump nel mezzo di una disputa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, è stato confermato in serata d Pentagono e avverrebbe prossimi 6-12 mesi. Berlino ha cercato di minimizzare la gravità della mossa di Trump, definendola "prevista" e un monito sulla necessità per l'Europa di investire nella propria difesa. Il ritiro degli Stati Uniti giunge dopo le critiche di Merz alla guerra del presidente americano contro l'Iran e alla sua gestione dei negoziati Teheran. Lunedì il cancelliere aveva affermato che gli Stati Uniti venivano "umiliati" dai leader iraniani.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Germania, il Pentagono conferma: "Via 5mila soldati". In stallo l'accordo di pace con l'Iran URGENTE: Europa sin Petróleo | El Plan de Trump para Asfixiar a Irán Notizie correlate Usa ordina il ritiro di 5mila soldati dalla Germania. Trump: “Forse meglio non fare accordo con Iran”. Teheran risponde: “Possibile ripresa della guerra”“È probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti”: lo ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del Comando di Khatam al-Anbiya, il... Trump, il piano per ritirare le truppe Usa dalla Germania: il Pentagono ufficializza il taglio di 5mila soldatiIl Pentagono ha rotto gli indugi ufficializzando il piano per il ritiro di circa 5. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Pentagono conferma il ritiro di 5 mila soldati Usa dalla Germania. Trump valuta il taglio di truppe anche in Italia; Trump, il piano per ritirare le truppe Usa dalla Germania: il Pentagono ufficializza il taglio di 5mila soldati; Trump, il piano per ritirare le truppe Usa dalla Germania: il Pentagono ufficializza il taglio di 5mila soldati; Ecco perché: Il Pentagono intende ritirare 5'000 soldati dalla Germania | blue News. Il Pentagono conferma il ritiro di 5 mila soldati Usa dalla Germania. Trump valuta il taglio di truppe anche in ItaliaIl segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha ordinato il ritiro di circa 5.000 soldati dalla Germania entro il prossimo anno. Lo ha reso noto ... gds.it Trump, il piano per ritirare le truppe Usa dalla Germania: il Pentagono ufficializza il taglio di 5mila soldatiIl Pentagono ha rotto gli indugi ufficializzando il piano per il ritiro di circa 5.000 soldati statunitensi dalla Germania. La conferma è arrivata direttamente dal portavoce Sean ... ilmattino.it Sopravvissuto per miracolo all’incidente in Germania, si diede all’handbike ottenendo 16 ori, tra Giochi e Mondiali. Nel 2020 lo schianto contro un camion e l’ennesima lotta. - facebook.com facebook Trump taglia 5mila soldati in Germania, nel mirino anche Italia e Spagna. Il tycoon: "Non sono contento di Roma e Madrid" Nato: "Ora puntare sulla difesa europea" #ANSA x.com