record storico delle esportazioni italiane di armi e munizioni

Le esportazioni italiane di armi e munizioni hanno raggiunto un nuovo record storico, includendo sia prodotti destinati all’uso militare sia quelli civili. I dati ufficiali mostrano un aumento significativo rispetto agli anni precedenti, con numeri che attestano una crescita costante nel settore. Le statistiche evidenziano che le vendite all’estero di questi materiali continuano a espandersi, consolidando la posizione dell’Italia nel mercato internazionale.

sia di tipo militare che ad uso civile. Nel 2025, per il quarto anno consecutivo, l’export di questi particolari e controversi prodotti ha superato i 2 miliardi raggiungendo la cifra record di 2,3 miliardi di euro. Cifre emerse da un’attenta analisi dei dati dell’Istat sul commercio estero. Il principale paese destinatario delle armi e munizioni italiane permangono gli Stati Uniti (467 milioni di euro). Sono soprattutto armi per il mercato civile, dove l’ossessione della “difesa fai da te” porta gli States a detenere il raggelante primato del tasso di omicidi con armi da fuoco nel mondo occidentale: 13,5 omicidi su 100mila abitanti (in Italia il tasso di omicidi, con ogni strumento, è dello 0,58 su 100mila abitanti). 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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