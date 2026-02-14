Mela italiana trionfa nel mondo | esportazioni record superano USA e Cina boom di 1,146 mld €

L’Italia ha ottenuto un record nelle esportazioni di mele, portando le vendite all’estero a superare quelle di USA e Cina. La crescita ha portato a un valore di 1,146 miliardi di euro, un aumento evidente rispetto agli anni precedenti. Le aziende italiane, specializzate nella produzione di mele di alta qualità, hanno aumentato la quantità spedita nei mercati internazionali, rafforzando la posizione del settore agricolo nel panorama globale.

La Mela Italiana Campione del Mondo: Esportazioni in Crescita Superano USA e Cina. L'Italia ha conquistato il primato mondiale nell'esportazione di mele, superando Stati Uniti e Cina. Nel 2025, il settore ha raggiunto un valore di 1,146 miliardi di euro, rappresentando il 16% del commercio globale. Questo risultato è frutto di una strategia pluriennale focalizzata sulla qualità, l'innovazione e una gestione efficiente della filiera. Un Settore in Crescita, Sfide Climatiche Superate. La campagna melicola del 2025 si è chiusa con una produzione nazionale stimata a 2.317.715 tonnellate, sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente e in crescita del 5% rispetto alla media del triennio 2022-2024.