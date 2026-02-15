Vittozzi si commuove dopo l'oro ha mantenuto la promessa fatta al nonno | Ora non c'è più

Vittozzi si emoziona dopo aver conquistato l’oro, portando a termine la promessa fatta al nonno scomparso nel 2021. La vittoria arriva grazie a una gara difficile, in cui ha dato il massimo per onorare la memoria di chi gli aveva sempre creduto. Durante l’intervista, il campione ha ricordato il nonno, scomparso due anni fa, e ha detto che lui avrebbe voluto vedere quel momento. La medaglia d’oro diventa così un tributo personale, un risultato che vale molto di più di un semplice trofeo.

Vittozzi dedica la medaglia d'oro a suo nonno, morto nel 2021: "Glielo avevo promesso a Pechino, non potrà vedermi oggi però penso che sarà orgoglioso di me".🔗 Leggi su Fanpage.it A Masterchef, Luciano commuove Cannavacciuolo: “Cucino da quando mia moglie si è ammalata, lei ora non c’è più” Luciano, il concorrente di 92 anni a Masterchef, ha stupito Cannavacciuolo condividendo un toccante ricordo: cucinare per sua moglie Miriam, scomparsa, che gli ha trasmesso la passione per la cucina. Il Celtic esonera l’allenatore dopo un mese, Rod Stewart: “Se n’è andato Ora al pub per festeggiare” Il Celtic ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore Wilfried Nancy dopo un breve periodo di circa un mese, durante il quale ha guidato otto partite, ottenendo sei sconfitte. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gus Kenworthy scrive con l'urina sulla neve un messaggio di protesta alle Olimpiadi di Milano Cortina; Ibra tedoforo! Zlatan accende la fiamma con la sua esultanza iconica; Klaebo è disperato, alle Olimpiadi la connessione a internet è pessima: Pagherei per ripararla; Tomba, Compagnoni e Goggia accendono il braciere: iniziano le Olimpiadi. Vittozzi, la rimonta è tutta d’oro Moioli e Sommariva: che argentoOlimpiadi Milano Cortina: la 31enne di Sappada vince nell'inseguimento dieci chilometri di biathlon. Snowboard: seconda medaglia per la Moioli ... panorama.it Lisa Vittozzi in estasi alle Olimpiadi: Tirata fuori la grinta, non ho mai smesso di crederciL'inseguimento femminile di biathlon parla italiano per merito di una magistrale Lisa Vittozzi, che si è resa protagonista di una prestazione sbalorditiva ... oasport.it : , ' Doppio zero. Dieci colpi su dieci bersagli. Perfezione assoluta al poligono di Anterselva davanti a migliaia di tifosi che urlavano il suo nome. Lisa Vittozzi ha facebook