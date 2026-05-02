Concertone primo maggio mamma Giogiò | Geolier ha mantenuto la promessa fatta sulla bara di mio figlio

(Adnkronos) – "Sono veramente felice che da quella promessa sia iniziata una 'rivoluzione gentile'. Un seme piantato nel dolore dell'agosto del 2023 che oggi vedo fiorire e mi scalda il cuore". Così Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò, commenta all’Adnkronos l'intervento del rapper Geolier che ieri, dal palco del concertone del Primo Maggio a Roma, ha ricordato le giovani vittime di Napoli, tra cui anche Giogiò. Un gesto che, per la madre del musicista ucciso nell'agosto 2023, ha radici profonde. "Quando mio figlio è morto, davanti alla sua bara, feci un appello", racconta Daniela Di Maggio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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