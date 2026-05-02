Durante il concertone, l’artista ha commentato la perdita di molti giovani di Napoli a causa di sparatorie, sottolineando il dolore per le vite spezzate. Nel corso della performance, un altro cantante ha modificato il testo di «Bella ciao», sostituendo il partigiano con un generico «essere umano», suscitando reazioni sui modi in cui il palco può essere utilizzato.

Delia che cambia il partigiano di «Bella ciao» con un qualsiasi «essere umano» dà l’idea di come si possa usare male, anzi malissimo, il palco del concertone romano del Primo maggio. Il contrario di quanto fannno Big Mama che risponde al Povia di «Luca era gay» con «Luca è gay», Francesca Michielin che chiede parità di salario per le donne, Pierpaolo Spollon che ricorda «Satnam Singh morto sul lavoro a 31 anni. Senza dignità», i ritrovati Litfiba che con Piero Pelù ricordano le leggi razziali di Mussolini e gridano «Palestina libera», come Dutch Nazari, come Ermal Meta che intona «Stella stellina» per la stessa causa. Ma nella notte di San...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Geolier al concertone: «Troppi ragazzi di Napoli uccisi dai colpi di pistola»

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Contenuti utili per approfondire

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Volevo parlarvi due minuti di Geolier perché ieri l'ho osservato e ascoltato con attenzione. Prima cosa, non è un cretino, anzi: fa da punta di diamante a un meccanismo complicatissimo che coinvolge decine di persone che lavorano con lui e per lui. Geo è un t - facebook.com facebook

La maratona musicale si è aperta con l'omaggio di Arisa a Lucio Dalla. Tra i momenti più intensi: la dedica di Geolier ai ragazzi di Napoli uccisi da colpi di pistola e il ricordo di Satnam Singh fatto da Pierpaolo Spollon. #primomaggio x.com