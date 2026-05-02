Concertone 1° Maggio Geolier legge sul palco i nomi di giovani napoletani uccisi | Erano studenti e lavoratori

Durante il tradizionale concertone del 1° Maggio a piazza San Giovanni, l’artista ha letto sul palco i nomi di giovani napoletani uccisi, sottolineando che erano studenti e lavoratori. L’evento, che coinvolge numerosi musicisti e pubblico, si svolge ogni anno in occasione della Festa del Lavoro. Geolier ha partecipato come uno dei protagonisti principali della giornata.

Geolier è stato uno dei grandi protagonisti del concertone del 1° Maggio, la tradizionale maratona musicale che si svolge in piazza San Giovanni a Roma in occasione della Festa del Lavoro. Il rapper napoletano è salito sul palco poco dopo le 23.00, esibendosi sulle note di suoi tre grandi.🔗 Leggi su Napolitoday.it Dolcissimo momento tra Geolier e Chiara dove lui diventa parrucchiere per lei #Geolier Notizie correlate Concertone del 1° Maggio 2026, da Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari: tutti gli artisti sul palcoRoma, 28 aprile 2026 – Il Concertone del Primo Maggio 2026 si prepara a trasformare ancora una volta piazza San Giovanni in Laterano nel cuore della... Leggi anche: Geolier torna sul palco del concertone del 1° maggio: l'annuncio ufficiale Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Concertone Primo Maggio, scaletta stellare. Ecco gli artisti sul palco; Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma, la scaletta definitiva e come seguirlo in diretta: da Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari, ecco chi ci sarà; Pagelle concertone Primo Maggio: Irama svogliato (5), Geolier travolgente (8.5), il ritorno di Madame (7); Le pagelle del Concertone del Primo Maggio: La Niña entusiasma, tutti pazzi per Geolier. Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma, la scaletta e come seguirlo in diretta: da Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari, ecco chi ci saràDa Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari, ecco tutti gli artisti del Concertone di Roma 2026 e come vederlo in diretta. ilfattoquotidiano.it Concertone del 1° maggio a Roma: da Geolier a Madame, tutti i cantanti e il programmaTutto pronto per il Concertone 2026 a Roma: da Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari, ecco la line-up ufficiale, i conduttori e come seguire l'evento dell'anno a San Giovanni ... skuola.net Durante la sua esibizione al Concertone del 1° maggio Geolier ha letto i nomi di alcuni giovani uccisi a Napoli negli ultimi anni a colpi d'arma da fuoco in diverse circostanze. "Non so quale sia l'antidoto a tutto questo veleno - ha detto il rapper - so che la mia g - facebook.com facebook Il Primo Maggio nelle piazze: concertone a Roma, scontri a Torino x.com