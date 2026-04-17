Geolier torna sul palco del concertone del 1° maggio | l' annuncio ufficiale

Da napolitoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapper napoletano sarà presente al concertone del 1° maggio, che si terrà in piazza San Giovanni a Roma. L’artista ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione alla tradizionale manifestazione in occasione della Festa dei Lavoratori, diventando uno dei protagonisti dell’evento musicale e culturale di questa giornata. La sua presenza si aggiunge agli altri artisti già confermati per la maratona musicale.

Geolier torna sul palco del concertone del 1° maggio. Il rapper napoletano sarà uno dei grandi protagonisti della tradizionale maratona in programma in piazza San Giovanni a Roma nel giorno della Festa dei Lavoratori.L'annuncio ufficiale è arrivato sui profili social dell'evento promosso da Cgil.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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