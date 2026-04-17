Geolier torna sul palco del concertone del 1° maggio | l' annuncio ufficiale

Il rapper napoletano sarà presente al concertone del 1° maggio, che si terrà in piazza San Giovanni a Roma. L’artista ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione alla tradizionale manifestazione in occasione della Festa dei Lavoratori, diventando uno dei protagonisti dell’evento musicale e culturale di questa giornata. La sua presenza si aggiunge agli altri artisti già confermati per la maratona musicale.

Geolier torna sul palco del concertone del 1° maggio. Il rapper napoletano sarà uno dei grandi protagonisti della tradizionale maratona in programma in piazza San Giovanni a Roma nel giorno della Festa dei Lavoratori.L'annuncio ufficiale è arrivato sui profili social dell'evento promosso da Cgil.🔗 Leggi su Napolitoday.it GEOLIER A SORPRESA AL CONCERTO DI ANNA A NAPOLI #anna #annapepe #geolier #perte #annalive #napoli Notizie correlate Leggi anche: Concertone del Primo Maggio. Sul palco arrivano i ‘The Kolors’ Concertone del Primo Maggio, sul palco anche i Tre Allegri Ragazzi MortiCi saranno anche i Tre Allegri Ragazzi Morti, una delle band più amate del rock alternativo italiano, alla prima edizione del concertone del Primo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Geolier: Stelle è il nuovo singolo estratto da Tutto è possibile; Geolier torna in radio con Stelle; Geolier, Stelle è il nuovo singolo estratto da Tutto è possibile; Geolier in radio con Stelle, singolo estratto dall’album doppio platino Tutto è possibile. Geolier torna sul palco del concertone del 1° maggio: l'annuncio ufficialeIl rapper napoletano sarà tra i protagonisti della lunga maratona in programma a Roma in occasione della Festa dei Lavoratori ... napolitoday.it Geolier tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio 2026 a RomaIl noto rapper Geolier si unisce alla prestigiosa lineup del Concerto del Primo Maggio a Roma. L'artista napoletano è stato ufficialmente confermato tra i protagonisti dell'edizione 2026 della celebre ... it.blastingnews.com Dopo il grande successo del suo nuovo album "Tutto e' possibile" (certificato doppio platino), che ha monopolizzato le classifiche Fimi/Nio, Geolier torna cosi' per la seconda volta sul palco del Concertone, in attesa del tour "Geolier stadi 2026". facebook