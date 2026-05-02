A Genova, due giovani sono stati visti sulla sopraelevata mentre pedalavano con biciclette a noleggio. Poco dopo, sono scomparsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La presenza di biciclette in un'area vietata al traffico motorizzato ha sollevato dubbi sul funzionamento del servizio di bike sharing e sui rischi connessi. La polizia sta verificando come i ragazzi siano riusciti ad entrare e a uscire da un'area chiusa al traffico.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ragazzi a sparire prima dell'arrivo della polizia?. Perché il servizio di bike sharing permette accessi su strade vietate?. Dove si sono diretti i due giovani dopo la segnalazione?. Quali nuove misure adotterà la polizia locale per evitare simili pericoli?.? In Breve Segnalazione alle 21:14 di sabato 2 maggio 2026 vicino a Palazzo San Giorgio.. Nuovo aggiornamento della polizia alle 21:35 conferma assenza pedoni su via Aldo Moro.. Divieto di transito per bici e cinquantini indicato dalla segnaletica sulla sopraelevata.. I due giovani con bici a noleggio sono fuggiti prima dell'arrivo degli agenti.. Alle 21:14 di sabato 2 maggio 2026, la polizia locale di Genova ha segnalato un pericolo sulla strada sopraelevata Aldo Moro, in direzione ponente, proprio nei pressi di Palazzo San Giorgio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, pericolo sulla sopraelevata: due giovani con bici a noleggio

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