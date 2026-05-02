In sopraelevata con bici a noleggio

In una strada sopraelevata lungo la via Aldo Moro in direzione ponente, nei pressi di un edificio storico, si segnala la presenza di pedoni che spingono biciclette a noleggio. La zona si trova a un’altezza superiore rispetto alla strada sottostante e può essere frequentata da chi si sposta in bicicletta o a piedi. Si consiglia di prestare attenzione durante il passaggio, specialmente vicino all’area di Palazzo San Giorgio.

"Strada sopraelevata Aldo Moro direzione ponente altezza Palazzo San Giorgio, prestare attenzione per pedoni che spingono biciclette". Questo il messaggio della polizia locale genovese, apparso sul canale Telegram del Comune alle 21.14 di sabato 2 maggio 2026.A fare scattare l'allarme sono stati.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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