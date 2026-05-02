genova insulti sessisti alla sindaca silvia salis sui social condannato dal giudice a pagare cinquemila euro

Un uomo è stato condannato a pagare cinquemila euro dopo aver rivolto insulti sessisti alla sindaca sui social network. La sentenza riguarda un episodio specifico e rappresenta la prima di una serie di decisioni giudiziarie in materia. La somma stabilita dovrà essere devoluta a tre enti benefici, secondo quanto stabilito dal tribunale. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di interventi legali contro il linguaggio offensivo online.

Un uomo qualche mese fa aveva insultato sui social la sindaca di Genova Silvia Salis – erano i giorni in cui l’amministrazione comunale lanciava la sperimentazione dell’educazione sessuo-affettiva negli asili – dovrà risarcire la stessa Salis con 5000 euro. “Chi mi ha dato della putt. sui social alla fine pagherà – annuncia la sindaca con un video – in questi giorni abbiamo definito il risarcimento di 5000 euro della prima delle tante querele contro chi ha usato parole violente e degradanti nei miei confronti sui social media. È l’ora di far capire un messaggio molto chiaro, chi diffonde odio sui social deve essere punito. L’odio va trasformato in bene”.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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