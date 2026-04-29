Cosa ha fatto concretamente Silvia Salis come sindaca di Genova

A un anno dall'elezione, Silvia Salis ricopre il ruolo di sindaca di Genova. Durante questo periodo ha lavorato al risanamento di AMT, l'azienda di trasporti pubblici, e ha affrontato tensioni legate alle infrastrutture cittadine. Sono stati avviati interventi e decisioni che hanno modificato alcuni aspetti della gestione della città, anche se alcune questioni restano aperte e in fase di sviluppo.

A un anno dall'elezione, Silvia Salis muove Genova tra riforme identitarie e nodi strutturali. Tra il risanamento di AMT e le tensioni sulle infrastrutture, ecco il bilancio tra promesse e realtà.🔗 Leggi su Fanpage.it Sport e salute del cittadino, un investimento cruciale per la PA con Silvia Salis, Sindaca di Genova Notizie correlate Silvia Salis sindaca di Genova attaccata da Alan Fabbri sindaco di Ferrara, "non ha fatto un miracolo"Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, ha commentato l’iniziativa della sindaca Silvia Salis a Genova e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Primarie, Silvia Salis da Fazio: “Sono contraria, non voterei. Partecipare? Faccio la sindaca di Genova”“Non sono una fan delle primarie, sono contraria agli strumenti che possono provocare divisioni». Altri aggiornamenti Si parla di: Conte mette una soglia al papa straniero: solo se il centrosinistra sfiducia i suoi leader. Silvia Salis candidata come leader dei progressisti: la risposta arriva in tvLa sindaca di Genova, Silvia Salis, ha risposto ad alcune domande in merito al suo futuro politico a 'Che Tempo Che Fa'. newsmondo.it Silvia Salis a Vanity Fair: 'Una volta che hai fatto il sindaco, sei pronto a tutto'La copertina di Vanity Fair dedicata alla sindaca di Genova Silvia Salis non può che piombare nel dibattito sul centrosinistra. Anche se nella lunga intervista, le parole primarie e leadership non ... ansa.it