Genealogia del nudo | dalla natura al pensiero economico

Il corpo umano rappresenta un valore naturale che non è stato creato dall’uomo, ma al quale si è cercato di attribuire un prezzo nel corso del tempo. In questo articolo, viene analizzata la relazione tra il corpo e il pensiero economico, partendo dalla natura per arrivare alle trasformazioni culturali e commerciali che hanno coinvolto il concetto di nudo. La riflessione si concentra su come il corpo sia stato protagonista di un processo di mercificazione e di rappresentazione nella società contemporanea.

di Annamaria Spina Il corpo umano è il primo valore che non abbiamo creato eppure è anche quello che, più di ogni altro, abbiamo provato a trasformare in prezzo. Tra arte e mercato, resta una domanda che non riusciamo a evitare..siamo ancora capaci di riconoscere che esistono forme di valore che non chiedono di essere possedute, ma rispettate? Il nudo è il primo linguaggio della natura. Prima della parola, prima dello scambio, prima ancora del bisogno organizzato. esisteva il corpo. Nell’antica Grecia questa intuizione era centrale. Il corpo nudo non rappresentava semplicemente una forma, ma un ordine. Le proporzioni studiate da Policleto nel Doriforo non erano criteri estetici isolati, ma principi di equilibrio universale.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Riduttivo definire Giordano Bruno un martire del libero pensiero: due volumi ne svelano la natura più profondaOgni 17 febbraio, la memoria del rogo di Campo de’ Fiori restituisce alla commemorazione collettiva la figura di Giordano Bruno come martire del... Leggi anche: 80 anni «Vespa»: dalla ricostruzione al «boom» economico